В Чусовом МАЗ опрокинулся в кювет

Полиция начала проверку по факту ДТП в городе Чусовом, которое произошло 31 августа около 5 утра. По предварительной информации, 29-летний житель Чернушки управлял автомобилем МАЗ. Возле дома допустил опрокидывание большегруза в кювет. Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в травматологическое отделение Чусовской городской больницы. Предварительно, причиной дорожно-транспортного происшествия могли стать погодные условия.