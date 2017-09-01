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В Чусовом МАЗ опрокинулся в кювет
Полиция начала проверку по факту ДТП в городе Чусовом, которое произошло 31 августа около 5 утра. По предварительной информации, 29-летний житель Чернушки управлял автомобилем МАЗ. Возле дома допустил опрокидывание большегруза в кювет. Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в травматологическое отделение Чусовской городской больницы. Предварительно, причиной дорожно-транспортного происшествия могли стать погодные условия.
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