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← СПИД не спит: пермяки прошли тест на ВИЧ

Густой туман стал причиной задержки авиарейсов

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туман

Накануне густой туман стал причиной задержки 4 рейсов на прилет и 5 рейсов на вылет в пермском аэропорту Большое Савино, – сообщили в пресс-службе аэровокзала в четверг. Это рейсы в Москву из Симферополя и Анталии. Стоит ли опасаться повторения ситуации, ответ на этот вопрос нам дал специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Условия достаточно редкие. Наблюдался сильный туман с видимостью 50 метров. Но в ближайшие дни условий для туманов уже не будет. В ближайшие 2-3 дня в Пермском крае под влиянием разрушающегося антициклона установится очень теплая погода. Наиболее высокая температура ожидается днем в субботу, когда по югу Пермского края возможны повышения в дневные часы до 27 градусов".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.09.2017 в 11:40 в рубрике - Вести Пермь

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← СПИД не спит: пермяки прошли тест на ВИЧ

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