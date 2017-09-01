СПИД не спит: пермяки прошли тест на ВИЧ
В специально оборудованном вагоне на станции Пермь-2 можно было сдать бесплатно тест на ВИЧ-инфекцию. Пермь присоединилась к Всероссийской акции по тестированию на ВИЧ, организованной Минздравом России совместно с «РЖД-медициной».
Акция стартовала во Владивостоке. Всего на маршруте вагона 24 российских города. Пермь примерно посередине, в конце октября акция должна закончиться в Санкт-Петербурге.
Во время пути в этом вагоне принимают всех желающих пассажиров. По прибытии на Пермь-2 мобильная лаборатория переместилась в медпункт вокзала. Процедура проста – проводится экспресс-анализ, и через 20 минут результат готов.
Если результат отрицательный - вопросов, по сути, нет. Если положительный – нужна помощь специалистов. Речь идёт о наблюдении и контроле состояния пациента.
На сегодняшний день в Прикамье зарегистрировано более 30 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Чтобы не пополнить эту статистику, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил: использовать контрацептивы, инъекции делать только в специализированных местах, и конечно, регулярно проверяться у врача.
Пройти бесплатное тестирование на станции Пермь-2 можно до второго сентября. Далее вагон отправится в Нижний Новгород. Более подробно об акции и вирусе иммунодефицита можно узнать на портале Минздрава России o-spide.ru.
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