Все о пермяках через историю самого города. В Перми проходит особый исторический форум – по сути, в городе объявлен масштабный поиск малоизвестных или вообще неизвестных фактов.

Глядя из окна исторического трамвая, окончание реконструкции путей на Северной дамбе уже не кажется стройкой века. Общеизвестно, что трамвай в Перми появился в 1929 году, но история этого вида транспорта начинается гораздо раньше – с решения городской Думы и первого социологического опроса.

Первый на Урале университет, уже отпраздновавший свой вековой юбилей, тоже не сразу строился. Этому предшествовала большая работа земцев. Надо было решить вопрос с землей, снять квартиры для профессоров и подумать о студентах. Пермская городская дума выделила сразу 10 стипендий по 300 рублей самым бедным студентам города Перми.

Все факты о работе Пермской городской Думы сейчас активно изучают историки. В октябре в рамках большого исторического форума пройдет научно-практическая конференция.

Первое заседание Пермской городской Думы 29 октября 1787 года. Гласные, как тогда называли депутатов, собрались в здании городского магистрата. Сохранилось оно до наших дней, правда, доступ к нему ограничен. Оно находится на территории Пермского мотовозоремонтного завода.

В 1864 дума переезжает в новое здание, где сейчас располагается Пушкинская библиотека. Тогда для удобства депутатов даже надстроили дополнительный третий этаж. Впрочем, не только о себе думали народные избранники - уже в 1875 году здесь была расположена библиотека.

Форум «Пермь: история города как история горожан» включает в себя сразу несколько образовательных проектов. 230 лет истории городской думы теперь общедоступны. Для того чтобы сделать форум максимально открытым, каждый желающий сможет принять участие в конкурсе – написать историю своей семьи или снять небольшую видеозарисовку.