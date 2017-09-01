Пермские школьники отказались от букетов ради больного ребенка
В Перми ученики целой школы - всего около 800 человек - готовы отказаться от традиционного цветочного букета в День знаний. Решение общее, добровольное. Так и дети, и учителя, и родители смогут помочь больному ребенку.
Ученики школы «Дуплекс» намерены помочь больной девочке, направив на ее обследование деньги, сэкономленные на покупке цветов. 1 сентября они придут без букетов. Помощь требуется шестилетней Нине Минахметовой из Полазны. У девочки редкое генетическое заболевание – туберозный склероз, когда у человека образуется много доброкачественных опухолей по всему организму.
Впереди у Нины операция, которую проведут бесплатно, однако нужны деньги на обследование стоимостью 50 тысяч рублей. Мама одна воспитывает трех дочерей и для семьи это серьёзная сумма. 38 тысяч уже собрано, остальное надеются передать пермские школьники.
Самый недорогой букет на стихийном цветочном рынке стоит 250 рублей. В школе Дуплекс учится 800 человек. Если хотя бы каждый второй сэкономит на цветах в пользу доброй акции, собрать удастся 100 тысяч рублей – это в 5 раз больше, чем требуется на обследование малышки. Учителя не переживают, что останутся без букетов.
Сейчас Нина уже на обследовании в Москве – новостями на страничках в социальных сетях делится её мама и благодарит всех, кто не остался в стороне. В школе не переживают, что день знаний получится менее торжественным. Совсем без цветов праздник не останется, ведь подарить любимому учителю можно простой букет с огорода своей бабушки.
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