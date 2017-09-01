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«ЕвроХим» построит в Березниках микрорайон для своих сотрудников

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стройка

В Березниках такого не было давно. В городе торжественно заложили первый камень на месте строительства нового микрорайона. Жить в нем будут люди, которые сегодня развивают новый кластер Березниковского промышленного узла.

В Березниках компания «ЕвроХим» приступает к строительству нового жилого микрорайона общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. В основание будущего квартала заложили первый камень.

Первыми жильцами микрорайона станут сотрудники компаний, входящие в группу «ЕвроХим» в Пермском крае: те, кто будет работать на Усольском калийном комбинате, Березниковском механическом заводе и других предприятиях этой отрасли.

кирпич

Первая очередь жилой застройки предполагает строительство 18 многоэтажных домов общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Это примерно половина из задуманного. Плюс – автомобильные парковки, 2 детских сада, школа, спорткомплекс.

Столь масштабный проект в Пермском крае компания «ЕвроХим» осуществляет впервые, при поддержке местных и региональных властей, согласно условиям трехстороннего соглашения.

На месте нового микрорайона уже начался процесс по возведению инженерных коммуникаций. Выполнены работы по выносу водовода, подведено электричество. Первые 5 домов здесь планируют сдать уже в 2018 году.

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Экономика

Опубликовано: 01.09.2017 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

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