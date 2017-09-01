1 сентября - День знаний

1 сентября детей примут почти 1600 образовательных учреждений края. Это детские сады, школы, колледжи. В них пойдут 516 тысяч человек. В ходе подготовки к учебному году проверены санитарно-эпидемиологическое состояние, пожарная и антитеррористическая безопасность. Завершено строительство, и к 1 сентября откроются: новый учебный корпус на 400 мест в селе Култаево Пермского района, после длительного капитального ремонта, наконец, вводятся в эксплуатацию пермские школы № 112 и № 73. До конца года будет завершено строительство еще нескольких школ: в селе Фролы Пермского района, в селе Верх-Язьва Красновишерского района.