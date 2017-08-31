В сентябре пермяки смогут увидеть МКС
В сентябре пермяки смогут увидеть МКС. Международная космическая станция будет пролетать над нашим городом в период с 7 по 30 сентября. Самый большой искусственный спутник Земли пролетит на высоте 400 километров с запада на восток. Специалисты советуют, если вы хотите наблюдать за МКС, то лучше всего делать это на какой-либо возвышенности. Яркость блеска станции почти такая же, как у планеты Венера. Также, вооружившись астрономическим биноклем или телескопом с 40-кратным увеличением, вы сможете увидеть крылья станции и транспортные корабли. Объект наблюдения движется по звездному небу очень быстро и нужно иметь сноровку, чтобы успеть навести на него телескоп.
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