Имущество «Вивата» уйдет с молотка
Имущество «Виват-трейд», заложенное в банке, выставят на торги. Общая стоимость объектов составляет более 1 миллиарда 8 миллионов рублей. Всего будет продано 37 объектов: здания, земельные участки, встроенные помещения «Виват-трейда», заложенных в кредитной организации. Самым дорогим объектом, выставленным на продажу, станет четырёхэтажное здание торгово-сервисного центра по шоссе Космонавтов, 65 площадью более 12 тысяч квадратных метров, рыночная стоимость которого составляет около 256 миллионов рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Что скрывают суксунские депутаты?
Первоклассникам края подарят «Золотые острова»
Театр оперы и балета открывает сезон
Лучше гор могут быть только горы
Пермские дворы массово приводят в порядок
Пермский робот к марафону готов
Сезон дорожных работ близится к завершению
На Северной дамбе началась обкатка трамвайных путей
Выборы под наблюдением: На избирательных участках установят видеокамеры
В крае начнется масштабное строительство районных поликлиник
Добавить комментарий: