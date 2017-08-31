Имущество «Вивата» уйдет с молотка

Имущество «Виват-трейд», заложенное в банке, выставят на торги. Общая стоимость объектов составляет более 1 миллиарда 8 миллионов рублей. Всего будет продано 37 объектов: здания, земельные участки, встроенные помещения «Виват-трейда», заложенных в кредитной организации. Самым дорогим объектом, выставленным на продажу, станет четырёхэтажное здание торгово-сервисного центра по шоссе Космонавтов, 65 площадью более 12 тысяч квадратных метров, рыночная стоимость которого составляет около 256 миллионов рублей.