Что скрывают суксунские депутаты?
Прокуратура Суксунского района выявила факты предоставления местными депутатами неполных сведений о своих расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Так, депутаты не отражали в декларациях все полученные средства и имущество. Один из депутатов Поедугинского сельского поселения не указал информацию о наличии в праве собственности двух земельных участков.
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