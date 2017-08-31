Что скрывают суксунские депутаты?

Прокуратура Суксунского района выявила факты предоставления местными депутатами неполных сведений о своих расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Так, депутаты не отражали в декларациях все полученные средства и имущество. Один из депутатов Поедугинского сельского поселения не указал информацию о наличии в праве собственности двух земельных участков.