Первоклассникам края подарят «Золотые острова»

Первоклассники Пермского края получат в подарок сборник Льва Кузьмина «Золотые острова». Эта яркая, красочная, интересная книга расскажет ребятам о добре и дружбе, удивительных открытиях и чудесных приключениях. Презентация сборника, изданного по проекту «Подарок первокласснику», прошла 30 августа в краевой детской библиотеке имени Кузьмина. Проект направлен на стимулирование детского чтения и продвижение пермской детской книги. Уникальный для Российской Федерации проект "Подарок первокласснику" существует уже 14-й год. Организатор и исполнитель проекта – Министерство образования и науки Пермского края. За это время в рамках него были изданы лучшие произведения пермских детских писателей Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Владимира Воробьева, Ирины Христолюбовой, Андрея Зеленина, Натали Куртог, Эдуарда Матвеева.