Театр оперы и балета открывает сезон

Новый театральный сезон открывает театр оперы и балета – одно из главных достояний Прикамья. Чем будут удивлять зрителя?

Одиллия и принц Зигфрид – эти роли на открытии 146 театрального сезона исполнили Инна Билаш и Никита Четвериков. В начале сезона всегда тяжело. После летнего отдыха надо вспомнить партию и прийти в форму. В соседнем зале кордебалет. Балеринам из массовки нисколько не легче, в «Лебедином» они должны двигаться как одна, идеальная синхронность достигается только в результате тысячи повторений одной и той же сцены.

После репетиции все спешат туда, где работников театра встретишь не часто. В зрительном зале собралась вся труппа театра. Здесь балерины, оперные певцы, музыканты, работники сцены и технические сотрудники театра. Некоторые увиделись только сегодня, некоторые репетируют уже несколько недель. Все они хотят услышать о планах на предстоящий сезон.

В новом сезоне в театре планируется 4 балетных премьеры. Первая состоится уже ноябре. Это будет детский спектакль-концерт «Сад осьминога». Следующая балетная премьера этого сезона намечена на декабрь. Гойо Монтеро, испанский хореограф с мировым именем, поставит спектакль «На части» на музыку Вагнера и Шопена. В преддверии Нового года театр выпустит вторую хореографическую премьеру – балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко.