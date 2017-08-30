Пермь внутри стеклянного шара
Пермский фотограф Роман Костенко публикует фотографии, на которых здания, памятники, теплоходы и другие объекты как будто находятся внутри стеклянного шара. Роман рассказал, что позаимствовал идею у западных фотографов и планирует продолжать делать подобные фотографии. В дальнейшем фотограф планирует искать для этих снимков особенные сюжеты, а сами стеклянные шары поместить в женские руки. Фотограф рассказал, как создаются такие изображения. Нужно взять прозрачный шар и фотоаппарат со сменным объективом и фокусным расстоянием 100 миллиметров. Затем он фокусируется на изображении в шаре и нажимает спуск, на фотографии изображение будет перевернутым. Потом переворачиваем его в фоторедакторе, и все – шедевр готов.
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