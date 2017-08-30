Не упусти шанс - стань звездой футбола
Внимание для желающих заниматься в пермской Специализированной детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва по футболу. 2 сентября на искусственном поле спорткомплекса имени Сухарева пройдет ежегодный отбор. В 8 часов ждут ребят 2008-2009 годов рождения, в 9:00 – молодых людей 2006-2007 годов рождения. При себе иметь спортивную форму и справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям футболом. Юношей 2005 года рождения приглашают 30 августа к 15 часам на футбольное поле Школы-Интерната №85, по адресу: Муромская, 32.
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