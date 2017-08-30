Большая стройка в Нытве «сдулась»

Жители Нытвы возмущены отсрочкой строительства летнего амфитеатра. До конца строительства масштабного проекта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» остался всего месяц, однако местные жители жалуются на то, что строительство остановилось. На опубликованных в Интернете фотографиях отчетливо видно, что работы продвигаются не совсем так, как было запланировано изначально. Проект стартовал 5 июня, окончание было намечено на 30 сентября.

Помимо этого в парке должны сделать новые дорожки, освещение, малую сцену в виде настоящего корабля. Цена контракта около 1,5 миллионов рублей. Подрядчик получит деньги только после окончания строительства. Реконструкция должна была стать своеобразным подарком к 75-летию города. В администрации Нытвы рассказали, с чем связана задержка.

Вадим Ощепков, заместитель главы города Нытвы по вопросам ЖКХ: "Работы выполнены на 40 процентов. Вместо 30 сентября они будут закончены примерно 15 октября. Как объяснил подрядчик, он работал на другом объекте, и к тому же у него появились сложности в том, чтобы достать доски для строительства. Не могли найти. Претензию мы им выставили. Работы ведутся и будут закончены в любом случае".