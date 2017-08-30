Будущая стройка подарила учёным древние артефакты

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Дорожное строительство обеспечивает заказами прикамскую науку. О первых находках, совершенных на месте будущего обхода Чусового, сообщают пермские археологи. Дело в том, что еще до начала земельных работ по закону следует провести все археологические изыскания.

Остатки огромной металлургической печи - археологам удалось найти и извлечь ее из грунта практически целиком - всего более 500 фрагментов. По ним можно определить, как в средние века выплавляли металл.

Находки удалось поднять на поверхность благодаря «спасательной» экспедиции. Через несколько месяцев по планам через часть уникального археологического комплекса Телячий Брод пройдет дорога. До 2019 года строители должны сдать обход города Чусового и перед этим провести все необходимые археологические изыскания.

Несмотря на то, что эта часть памятника, где сейчас работают археологи, считается периферийной, уже найдено довольно много предметов быта и утвари, относящихся к данной эпохе.

Сегодня Телячий Брод на берегу реки Усьва является уникальным археологическим памятником. Благодаря материалу, собранному здесь за годы экспедиций, было сформировано представление о погребальном обряде целой археологической культуры. Хронологически он делится на 2 периода. Первые захоронения датируются 8-9 веком нашей эры.

По планам должны вскрыть больше 700 квадратных метров, это те участки, где пойдет дорога. Большая часть работ уже сделана. Студенты педагогического университета копают в несколько смен. Спасают Телячий Брод сегодня не только со стороны стройки объездной дороги. Другая часть памятника – огромный средневековый могильник – уже много лет страдает от рук черных археологов. В этом году ученные подсчитали, что около одной третьей всего исторического наследия уже утрачено безвозвратно.

Артем Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.08.2017 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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← В глубинку Прикамья придет телемедицина

Большая стройка в Нытве «сдулась» →

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