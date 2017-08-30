В глубинку Прикамья придет телемедицина
Подключение больниц к широкополосному интернету и развитие такого формата врачебной помощи как телемедицина глава региона обсуждал с главой одного из крупнейших операторов связи. Телемедицина требуется в первую очередь территориям отдаленным, поэтому точкой для наглядного знакомства стал Звездный.
Свободный wi-fi в поликлинике в Звездном – это только начало. Сегодня здесь пошли еще дальше и провели первую онлайн-консультацию со специалистом Краевой клинической больницы в рамках проекта «Телемедицина». Потребность такая возникает постоянно, но с приходом широкополосного доступа в интернет расстояние уже не играет такой роли.
Скорость соединения 100 Мегабит в секунду. Но быстрый интернет необходим не только для телемедицины, это еще и дополнительные возможности для пациента. Изучить этот опыт – одна из задач совместной рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
Следующий пункт визита – завод «Инкаб». Еще недавно оптический кабель выпускался только заграницей. Сегодня пермское предприятие – один из ярких примеров импортозамещения, с которым уже активно сотрудничает федеральный оператор «Ростелеком».
Пермский кабель будет использоваться в том числе и на нескольких совместных проектах «Ростелекома» и Пермского края. В первую очередь это, конечно же, предоставление широкополосного доступа в интернет для небольших населенных пунктов населением менее 500 жителей, и второе – это продолжение медицинского проекта.
Пациентам в Звездном теперь рекомендуют пользоваться электронной регистратурой. С приходом быстрого интернета в поликлинику проблем с обработкой данных быть не должно. Все делается в один клик и из дома можно не выходить.
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