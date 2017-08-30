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Героя нашли по соседству
Героем себя не считает. В МЧС узнали, кто поймал десятилетнюю девочку, которая прыгнула из окна второго этажа во время пожара в Заостровке. Молодой человек – учащийся колледжа олимпийского резерва Александр Попов. Оказалось, что живёт он в доме по соседству с тем, где произошло возгорание. Горел двухэтажный частный дом, в котором в тот момент находился ребёнок. Молодой человек рассказал, что в тот момент, когда он прибежал к месту происшествия, пожарных ещё не было. Уже на месте сориентировался и действовал очень быстро.
Что касается здоровья ребёнка – изначально её госпитализировали в ожоговое отделение двадцать первой городской больницы, где врачи констатировали более 40 % ожогов площади тела. Есть вероятность, что для дальнейшего лечения её могут отправить в Нижний Новгород.
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