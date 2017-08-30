Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей
В Перми около 300 человек смогли побывать на личном приеме главы города. Это формат, когда горожане могут задавать власти практически любые вопросы. Самые горячие темы: ЖКХ, благоустройство, жилье.
Вопросов было задано много. Пожалуй, самая большая очередь выстроилась к специалистам жилищных и земельных отношений и департамента ЖКХ. В этом году в федеральную программу вошли 180 дворов в городе Перми. 28 дворов Дзержинского района уже практически отремонтированы, подрядчик уложился в срок до 1 сентября, и сейчас администрация района ведет приемку. Как пояснил глава района, контроль ведется очень серьезный.
Прозвучали вопросы, связанные с ремонтом дорог и тротуаров. Так, жители жаловались на отсутствие тротуара на улице Костычева, 20 рядом с новой школой «Мастерград». Вопрос глава Перми Дмитрий Самойлов взял на контроль, рассказав при этом, какая ведется работа в районе по ремонту пешеходных дорожек - отремонтировано 25 тротуаров.
Такие общественные встречи всегда проходят очень шумно и активно. Двух выделенных часов жителям Дзержинского района не хватило, поэтому специалисты департаментов, ведомств и глава Перми отвечали на вопросы, что называется, до последнего посетителя.
Практически на все заданные вопросы жители получили ответы на месте. Ответы на те вопросы, которые занимают время, жители получат в письменном виде в течение одного месяца.
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