Пермяки выбрали «Мисс тату-2017»
В Перми прошел первый тату-фестиваль, где выбирали лучших мастеров татуировки среди представителей этого вида искусства, ранее понятного только субкультурам. Битва проходила в пространстве выставки «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто», поэтому участники должны были сделать тату на морскую тематику, на это у них было всего семь часов.
Тату-баттл был открытым, поэтому зрители могли наблюдать за процессом нанесения татуировок и одновременно получить консультацию лучших мастеров Перми и других городов России, выбрать эскиз и узнать о новых трендах в тату-моде. Кроме того, здесь выбрали «Мисс тату Пермь-2017», участие в конкурсе приняли самые красивые, яркие и экстравагантные девушки города.
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