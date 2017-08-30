Пермяки выбрали «Мисс тату-2017»

В Перми прошел первый тату-фестиваль, где выбирали лучших мастеров татуировки среди представителей этого вида искусства, ранее понятного только субкультурам. Битва проходила в пространстве выставки «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто», поэтому участники должны были сделать тату на морскую тематику, на это у них было всего семь часов.

Тату-баттл был открытым, поэтому зрители могли наблюдать за процессом нанесения татуировок и одновременно получить консультацию лучших мастеров Перми и других городов России, выбрать эскиз и узнать о новых трендах в тату-моде. Кроме того, здесь выбрали «Мисс тату Пермь-2017», участие в конкурсе приняли самые красивые, яркие и экстравагантные девушки города.