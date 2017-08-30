Пермский край к Дню знаний готов

В детские сады, школы и училища в этом году пойдет более полумиллиона детей, из них почти 300 тысяч школьников. В целом на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Основной объем средств направлен на выполнение санитарно-эпидемиологических требований, безопасности и приобретение нового оборудования.

Было заявлено о масштабной стройке в ближайшие 5 лет. Власти собираются построить 27 новых школ.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края, рассказала: "В этом году мы сдаем 2 школы, которые не вошли в эту программу, это долгострои прошлых лет, и 2 школы новых, одна из них является пристроем – это в Култаево, и школу во Фролах. А также начинаем строительство еще 7 школ".