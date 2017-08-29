Джаз-лихорадка: Большой праздник джаза в Перми

В Перми прошел Международный фестиваль «Джаз-лихорадка». Музыканты играли как в самом органном зале, так и на улице под открытым небом. Для зрителей выступили известные джазовые коллективы со всего света.

Считается, что саксофон в руках девушки - редкость. Когда этот духовой инструмент изобрели, на нем играли только мужчины, преимущественно в военных оркестрах. Со временем ситуация менялась, но по-прежнему саксофонисток в мире не так много. Самая известная сегодня – Кэнди Далфер. В Перми тоже живет своя джаз-дива - Валерия Юнкинд. Игрой Валерии пермяки и гости города наслаждались на фестивале «Джаз-лихорадка», который уже в двенадцатый раз прошел в столице Прикамья.

Более десяти коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска приехали выступить в Перми на джазовый Open air. Самый многочисленный десант высадили пермяки – оркестр «Кругозор», ансамбль «Аристократы», «Киндер-джаз» из Осы, хор «Млада», квинтет Романа Аверина, ансамбль Валерия Степанова, биг-бэнд Пермского музыкального колледжа и джаз оркестр Евгения Манцырина.

Солнечная погода, теплый ветерок, атмосфера располагает к прослушиванию джазовой музыки. Страстные ритмы в течение всего дня доносятся с площади перед Органным залом. Но на этом фестиваль не заканчивается – джазовый марафон продолжился в Большом зале филармонии. Там прошло самое захватывающее и сакральное действо - открыло джем-сейшн джаз-трио Романа Мирошниченко, музыканты представили свои новые композиции, а пермяки стали первыми, кто их услышал.

Большой праздник джаза продолжился выступлением немецкой группы «Jet Lemon Band» - музыканты исполнили песни британской рок-группы «Led Zeppelin» в своих собственных обработках, а завершили фестиваль знаменитое трио Олега Бутмана и американская вокалистка Зения МакФерсон.