Гостиный двор в Кунгуре станет галереей

В Кунгуре объект культурного наследия Гостиный двор передадут городским властям. Сотрудники «Пермского краевого научно-производственного центра по охране памятников» провели визуальный осмотр исторического здания. По их мнению, постройке требуются значительные реставрационные работы, касающиеся конструктивных элементов. В июле объект из федеральной собственности был передан краю. В планах администрации Кунгура – разместить в бывшем торговом здании художественную галерею.

Светлана Исмаилова, директор ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников»: "В этом году за счет средств государственной инспекции по охране объектов культурного наследия будет проведено инженерное обследование всех конструктивных элементов, после чего будут даны рекомендации по проектированию. В следующем году начнется разработка научно-проектной документации и историко-культурная экспертиза. Планируется, что эти работы будут проведены за счет краевых средств".