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← Что думают жители о местных поликлиниках?

1 сентября будет тепло и без осадков

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В Перми из-за грозы экстренно сели летевшие в Екатеринбург самолеты из Тбилиси и Санкт-Петербурга. Произошло это в ночь на 27 августа. Причина – нелетная погод в аэропорту Кольцово. На этой неделе в Прикамье обойдется без погодных сюрпризов. Похолодание продлится недолго.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Начиная со среды будет усиливаться влияние антициклона, смещающегося с Архангельской области. Осадки будут прекращаться сначала в северных и центральных районах, потом и в южных. Температура с четверга пойдет на повышение. 1 сентября в дневные часы может быть 20-25 градусов и без осадков.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 29.08.2017 в 15:12 в рубрике - Вести Пермь

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