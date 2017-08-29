1 сентября будет тепло и без осадков

В Перми из-за грозы экстренно сели летевшие в Екатеринбург самолеты из Тбилиси и Санкт-Петербурга. Произошло это в ночь на 27 августа. Причина – нелетная погод в аэропорту Кольцово. На этой неделе в Прикамье обойдется без погодных сюрпризов. Похолодание продлится недолго.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Начиная со среды будет усиливаться влияние антициклона, смещающегося с Архангельской области. Осадки будут прекращаться сначала в северных и центральных районах, потом и в южных. Температура с четверга пойдет на повышение. 1 сентября в дневные часы может быть 20-25 градусов и без осадков.