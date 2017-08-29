Что думают жители о местных поликлиниках?

На Заседании общественной палаты озвучили первые результаты работы программы «Новые поликлиники». Так, например, в Нытве время ожидания первой «бирки» сократилось с 14 дней до 1. Из нововведений в самих больницах – замена входной группы и дверей, выделение специальной зоны для колясок, разработка и внедрение визуализации, введение должности администратор холла.

Дмитрий Жебелев, председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края: "Важно слушать мнения людей, которые в эти больницы ходят, и получать эту информацию от них желательно без посредников. Мы почитали комментарии из интернета, что люди думают. Очень разные мнения на этот счет есть. Кроме того, есть у нас еще один канал получения обратной связи – это независимая оценка учреждения, ее в этом году должны будут пройти все государственные больницы. И там мы планируем уделить особое внимание поликлиникам, в частности тем, кто уже участвует в этом проекте «Новая поликлиника», чтобы увидеть, почувствовали ли пациенты на себе изменения к лучшему".