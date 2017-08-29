Долгожданный почин: «Амкар» одержал победу

Первую победу одержал пермский «Амкар». Долгожданный почин пришлось ждать 8 туров – с самого старта Чемпионата российской Премьер-лиги. Три очка в Туле над местным «Арсеналом» принес гол Александра Рязанцева. Четким ударом почти с линии штрафной в самый угол хозяев Рязанцев открыл и свой лицевой счет за «Амкар». В активе «красно-черных» стало 5 очков, но команда в турнирной таблице первенства пока по-прежнему находится на последнем, 16 месте.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»: "Плюс-минус 2 копейки разница между этими командами. Где-то кто-то в каких-то эпизодах лучше играет, в других эпизодах кто-то другой лучше играет. Очень много зависит еще и от того, в каком состоянии подошли к конкретной игре. Если исходить из теории игр, то выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок".