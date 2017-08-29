Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 28.08.2017 г.

Главные темы выпуска:

-Футбольный клуб «Амкар» прервал безвыигрышную серию. Поговаривают, что для этого понадобилось провести ритуальное закалывание барана. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «красно-черных» Гаджи Гаджиев.

-Пермяков проверили на героизм. В последний выходной лета на городской эспланаде прошел яркий спортивный праздник «Гонка героев» – военно-спортивное мероприятие под открытым небом. Дистанцию 900 метров пермяки прошли командами и индивидуально. Как это было?