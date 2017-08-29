В Березниках плановая реконструкция водовода закончилась крупной аварией. В результате ЧП северно-восточная часть города осталась без воды почти на трое суток. Изначально в объявлении о ремонтных работах на участке от улицы Юбилейной до Пражской Коммуны было сказано, что водоснабжение будет отключено в пятницу, и уже на следующий день возобновлено. Однако взявшаяся за работу березниковская водоснабжающая компания не сумела уложиться в отведенный срок.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-Прикамье»: "Водоснабжение полностью восстановлено на территории, которая была отключена в связи с ремонтными работами. К сожалению, в силу ряда причин эти работы затянулись. Приносим свои извинения жителям Березников за то, что из-за непредвиденных аварийных ситуаций водоснабжение было восстановлено позже, чем это было запланировано".