Как в Перми ловили нелегальных таксистов

Такси даже под самыми известными брендами могут ездить без лицензии, а значит, фактически не отвечать за безопасность пассажиров. В Перми только на одном оживленном перекрестке сотрудники дорожной полиции всего за час с небольшим остановили 2 десятка нарушителей.

Сотни автомобилей такси проезжают ежедневно через площадь Гайдара. Вероятно, большинство из них торопятся на Пермь-2, но сегодня даже те таксисты, чьи пассажиры опаздывают на поезда, вынуждены здесь притормозить.

Как скоро продолжится движение машины такси с пассажирами, зависит от водителя. ГИБДД проводит операцию «Таксист». Останавливают практически все автомобили с шашечками и ярко-желтой расклейкой. Проверяют документы, пристегнуты ли сидящие в салоне, в кресле ли дети.

Рейд провели совместно с сотрудниками министерства транспорта Пермского края, которые проверяют путевые листы водителей, в них обязательно должны быть печати врача и механика, на бардачке - размещена информация о водителе, а двери, таков региональный закон, - быть желтыми. Причем, штрафы за эти нарушения не делятся на два, если оплачивать в течение 20 дней, как это возможно с санкциями, выписанными сотрудниками ГИБДД. Никто из пассажиров недовольства вынужденной задержкой не высказал, а вот водители, особенно те, что нарушали, настроены на общение не были.

Как говорят, машины такси даже под самыми известными брендами могут ездить без лицензии, а значит фактически – не отвечают за безопасность пассажиров. Всего два десятка нарушителей остановили в районе Перми-2, сумма выписанных штрафов – чуть больше 10 тысяч рублей.

Утешением для остановленных таксистов будет служить тот факт, что пункты проверки не предусматривали лишения водительских прав.