«Гонка героев» как проверка на прочность

Пермяков проверили на героизм. В последний выходной лета на городской эспланаде прошел яркий спортивный праздник «Гонка героев» – военно-спортивное мероприятие под открытым небом. Дистанцию 900 метров пермяки прошли командами и индивидуально. Как это было?

Игра, разработанная в сотрудничестве с Министерством обороны, покорила уже 17 городов страны, и вот – доехала до нашего города.

С утра и до полудня в шатёр с регистрацией стояла очередь, в итоге номера участников получили больше тысячи пермяков.

«Гонка героев» – это военно-спортивное развлечение для взрослых, не имеющих противопоказаний по здоровью. При этом участники обеспечиваются медицинской страховкой. Всё остальное тоже чётко по уставу: разминка, инструктаж, за правильностью прохождения дистанции следят офицеры.

Сергей Яшкин, Герой Российской Федерации: "Поболею за своих, за Росгвардию, ну, и конечно, за всех пермяков. Посмотрите, здесь кто собрался: подтянутые, спортивные, сильные, ловкие".

Дистанция меньше километра, препятствий 7, зато какие. Чтобы их преодолеть, нужна подготовка, если не специальная военная, то общефизическая точно. Но самое главное, это просто весело!

Конструкции хоть и считаются травмобезопасными, потребовали от участников серьёзных энергозатрат, силы и ловкости. Не зря в битве команд чемпионами стала подкованная сборная МЧС.