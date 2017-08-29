«Гонка героев» как проверка на прочность
Пермяков проверили на героизм. В последний выходной лета на городской эспланаде прошел яркий спортивный праздник «Гонка героев» – военно-спортивное мероприятие под открытым небом. Дистанцию 900 метров пермяки прошли командами и индивидуально. Как это было?
Игра, разработанная в сотрудничестве с Министерством обороны, покорила уже 17 городов страны, и вот – доехала до нашего города.
С утра и до полудня в шатёр с регистрацией стояла очередь, в итоге номера участников получили больше тысячи пермяков.
«Гонка героев» – это военно-спортивное развлечение для взрослых, не имеющих противопоказаний по здоровью. При этом участники обеспечиваются медицинской страховкой. Всё остальное тоже чётко по уставу: разминка, инструктаж, за правильностью прохождения дистанции следят офицеры.
Сергей Яшкин, Герой Российской Федерации: "Поболею за своих, за Росгвардию, ну, и конечно, за всех пермяков. Посмотрите, здесь кто собрался: подтянутые, спортивные, сильные, ловкие".
Дистанция меньше километра, препятствий 7, зато какие. Чтобы их преодолеть, нужна подготовка, если не специальная военная, то общефизическая точно. Но самое главное, это просто весело!
Конструкции хоть и считаются травмобезопасными, потребовали от участников серьёзных энергозатрат, силы и ловкости. Не зря в битве команд чемпионами стала подкованная сборная МЧС.
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