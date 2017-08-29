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Соликамск отметил День города и День шахтера

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Соликамск День города

Двойной праздник в Соликамске. День города и День шахтера здесь традиционно совпадают, так что поводов для радости у горожан было в 2 раза больше. На многочисленных интерактивных площадках каждый смог найти развлечение для себя.

Развенчивая миф о самом суровом городе России, в Соликамске на одной из площадок предлагают даже ботинки зашнуровать металлической проволокой. Говорят, в забой пускают только после этого.

Трудовые династии для «Уралкалия» – это отдельная традиции. В этом году впервые в истории объединенной компании была вручена награда «Лучший рудник».

Соликамск

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "В нашей компании работает много трудовых династий, продолжая славные традиции наших отцов и дедов. И сегодня я бы хотел поблагодарить всех наших ветеранов. Отдельное спасибо за то, что и благодаря их труду компания стала крупнейшим в мире производителем калия".

Профессиональный горняк Геннадий Тушнолобов здесь же на сцене получает звание «Почетный житель Соликамска». Город в этом году отмечает свой 587 день рождения. Символично, что именно в Верхнекамье появляются первые промышленные предприятия. И как сказал временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников, «пока развивается промышленность, пока есть такие предприятия, будет работа, а значит, будет жизнь городу, жизнь всему краю». Что до победителей интерактивных площадок компании «Уралкалий», для них сегодня предусмотрены обязательные призы. Впрочем, поводов для хорошего настроения на этот раз и так предостаточно.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.08.2017 в 10:13 в рубрике - Вести Пермь

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