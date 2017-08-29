Газовики Прикамья сразились за звание лучших

Пермские газовики показали, как следует избегать нештатных ситуаций на газопроводах. Для этого их специально моделируют, чтобы отточить навыки ликвидации любых ЧП. Лучших в этой профессии определили на краевом конкурсе.

Работать приходится в условиях непростых – испытания в конкурсе максимально постарались приблизить к реальным. Такие конкурсы среди сотрудников своих филиалов предприятие «Газпром газораспределение Пермь» проводит регулярно. Первой проверкой на прочность для каждой команды было лопнувшее у служебной машины колесо, поменять которое нужно максимально быстро. Служебный автомобиль укомплектован - бандажи, изолирующие соединения, перемычки, фланцевые прокладки, болты.

Шланговый противогаз использовали конкурсанты, когда устраняли неполадки в газовом колодце. Кроме того в комплектах каждой команды, а их в состязаниях участвует шесть, по количеству филиалов, есть ещё много инструментов, вплоть до классических пил, топоров и лопат. Пригодиться может всё, так что снаряжают сотрудников по полной программе.

В каждой команде по четыре человека. Перед тем, как попробовать свои силы в краевом конкурсе, они стали лучшими в отборочных турах – каждый в своём филиале.

Действовать надо быстро, чётко и слаженно, от этого многое может зависеть, в том числе жизни людей.

Так что один из этапов конкурса – оказание первой помощи. Для этого есть специальный манекен с датчиками, с помощью которых судьи видят, удалось ли реанимировать пострадавшего. Кроме противогазов и огнетушителей у каждой команды в запасе ещё и большой медицинский набор.

Команда из Пермского филиала стала победителем номер один. Второе и третье места получили чусовляне и краснокамцы.