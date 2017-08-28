Селфи сокола

Забавное видео встречи камеры и птицы. В Ныробе на мачте утсновлена камера, осуществляющая наблюдение за лесными пожарами. Охват радиусом в 40 км, но на этот раз объект наблюдения был в непосредственной близости. Птица чеглок из семейства соколиных зимует в Африке, а лето проводит в Евразии. Иногда эти пернатые встречаются на юге Прикамья, а вот на севере их до недавнего времени не видели, пока они сами не показались, завидев высотную камеру.