Госавтоинспекция взялась за такси
В Перми стартовала операция "Таксист". Весь день в разных точках краевой столицы инспекторы ГИБДД будут проверять наличие лицензий и соблюдение правил перевозки пассажиров. Также проверяют путевые листы - в них должны быть печати врача и механика, а на бардачке должна быть размещена информация о водителе. Двери - таков региональный закон - должны быть желтыми. Подробности в репортаже Данила Гусельникова.
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