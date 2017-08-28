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Госавтоинспекция взялась за такси

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ГИБДД

В Перми стартовала операция "Таксист". Весь день в разных точках краевой столицы инспекторы ГИБДД будут проверять наличие лицензий и соблюдение правил перевозки пассажиров. Также проверяют путевые листы - в них должны быть печати врача и механика, а на бардачке должна быть размещена информация о водителе. Двери - таков региональный закон - должны быть желтыми. Подробности в репортаже Данила Гусельникова.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.08.2017 в 15:43 в рубрике - Вести Пермь

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