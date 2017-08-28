Госавтоинспекция взялась за такси

В Перми стартовала операция "Таксист". Весь день в разных точках краевой столицы инспекторы ГИБДД будут проверять наличие лицензий и соблюдение правил перевозки пассажиров. Также проверяют путевые листы - в них должны быть печати врача и механика, а на бардачке должна быть размещена информация о водителе. Двери - таков региональный закон - должны быть желтыми. Подробности в репортаже Данила Гусельникова.