Как «фестивалят» герои улиц

В Экстрим-парке особенно людно и задорно, а все потому, что герои улиц решили собраться и посоревноваться друг с другом. В Перми прошел Всероссийский фестиваль уличной культуры «Герои улиц».

В программе - соревнования по роликам, самокатам, велосипедам, региональный турнир про кросс-фиту, чемпионат по танцам один на один. Очень большое количество площадок, номинаций и участников. В общем, праздник от всей души. Заглянувшим в Экстрим-парк было чем заняться. Подробности в сюжете Марии Белостоцкой.