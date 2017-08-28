Как «фестивалят» герои улиц
В Экстрим-парке особенно людно и задорно, а все потому, что герои улиц решили собраться и посоревноваться друг с другом. В Перми прошел Всероссийский фестиваль уличной культуры «Герои улиц».
В программе - соревнования по роликам, самокатам, велосипедам, региональный турнир про кросс-фиту, чемпионат по танцам один на один. Очень большое количество площадок, номинаций и участников. В общем, праздник от всей души. Заглянувшим в Экстрим-парк было чем заняться. Подробности в сюжете Марии Белостоцкой.
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