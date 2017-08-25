Нефтяники выбрали лучшего по професии
В Перми подвели итоги конкурса, где среди других профессий определили лучшего продавца бензина. Всего было 5 номинаций. Участвовали представители 8 стран. Кто победил?
Конкурс состоялся на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», одного из крупнейших сбытовых подразделений нефтяной компании. Всего пять номинаций: это операторы товарные, продавцы автозаправочных станций, лаборанты химического анализа и наполнители баллонов.
География конкурса обширна – участники прибыли из восьми стран и восьми регионов России. 16 команд демонстрируют свои навыки в теории и на практике.
Конкурс проходил три дня. Как рассказали организаторы, это собрание рабочей элиты компании, для которых, кроме прочего - это возможность пообщаться и поделиться опытом с коллегами.
Ещё одной из задач таких конкурсов - выявление передовых приёмов и методов труда и повышение престижа профессии, а это – часть кадровой политики. Для края же - большая ответственность принимать у себя конкурсантов.
Самое главное, что клиенты в итоге чувствуют то, что с ними работают профессионалы, которые подтвердили это на столь серьёзном уровне.
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