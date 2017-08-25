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В Перми выбрали самый цветущий двор

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цветущий двор

В Перми выбрали самый «цветущий двор». Конкурс с таким названием прошел среди придомовых территорий в центре города. Благоустройство оценивали сами жители, которые и принимали в нем самое активное участие. Кто победил?

Нина Антонова, председатель ТСЖ «Пушкина 113»: "Когда мы организовались, люди не верили, что из такого бардака можно сделать благоустройство. Мы купили вазоны, посадили цветы, сделали клумбы".

А потом еще заявились в депутатские и федеральные программы по благоустройству. Такой симбиоз привел к тому, что во дворе стало жить красиво и удобно. И таких примеров в Ленинском районе только в этом году 30.

клумба

Качество выполненных работ оценивают сами жители. И если у них появятся замечания, они могут их высказать напрямую. Портал «Управляем вместе!» - по сути, карта региона, на которую нанесены объекты строительства. Любой желающий может получить информацию о перечне проводимых работ, сроках выполнения и смете. А еще предложить объекты, которые нужно отремонтировать или создать.

Двор на Комсомольском проспекте, 30 - показательный пример. Его жители одними из первых заявились на участие в федеральной программе. Прошло всего несколько месяцев, и здесь уже появились спортивная и детская площадки, расширены парковки и цветут цветы на новых клумбах.

А вот жители Свердловского района пожелали видеть в своих дворах больше спортивных объектов. Так на Вижайской, 16 сегодня закончили установку хоккейной коробки с отапливаемой раздевалкой и освещением.

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.08.2017 в 10:06 в рубрике - Вести Пермь

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