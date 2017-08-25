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В Перми открыли памятник княгине-великомученице Елизавете Федоровне

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Напротив Городской клинической поликлиники № 4 на улице Екатерининская, где когда-то был корпус Успенского женского монастыря, открыли монумент великомученице Елизавете Федоровне. Княгиня семьи Романовых была причислена к лику святых в 1992 году, а при жизни в Перми была 2 раза: первый – в качестве паломницы, второй – уже узницей большевиков.

Почти век назад помощь тяжелобольным и нуждающимся оказывали в «Марфо-Мариинской обители милосердия», основательницей которой стала великая княгиня Елизавета Романова. В начале 20 века подобные комитеты были образованы во многих губерниях России.

В Перми Елизавета Федоровна побывала два раза. Первый в 1914 году, она посетила комплекс зданий Успенского женского монастыря и, по всей видимости, была здесь на территории усыпальницы Каменских. Второй раз ее привозят сюда под конвоем в 1918 году, здесь она пробыла всего 2 часа. После ареста ее привезли сначала в Екатеринбург, а затем в Алапаевск, где она прожила чуть больше двух месяцев и была убита и сброшена в шахту вместе с царской семьей.

Елисавета

В память о великой княгине напротив Пермской городской клинической поликлиники № 4, на месте которой был один из корпусов Успенского женского монастыря, открыли монумент святой великомученице.

В рамках соглашения между регионом и компанией «ЛУКОЙЛ» нефтяники направили на строительство памятника больше 4 миллионов рублей. Открытие монумента было приурочено к 100-летию Крестовоздвиженского храма на Белой горе.

Автором 4-метрового памятника выступил Владислав Мещангин, пермякам он известен по скульптуре Николая Чудотворца, расположенного на Соборной площади.

Артём Казин

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 25.08.2017 в 09:40 в рубрике - Вести Пермь

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