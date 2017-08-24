Свет Белой Горы

Новой подсветкой обзавелся Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, самое большое православное сооружение Пермского края. Всего вокруг собора установили 10 опор освещения высотой 5 и 8 метров. 33 светодиодных уличных светильника, разработанных и изготовленных компанией DURAY, находятся по периметру и обеспечивают достаточную яркость и однородность света. Подсветка подчеркивает силуэтные элементы здания.



В 2017 году Белогорский мужской монастырь празднует 100-летие со дня освящения Крестовоздвиженского собора и 120-летие со дня основания Уральского Афона.