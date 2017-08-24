Дмитрий Губерниев о ЧМ в Чайковском: «Поддержка феноменальная!»

В Чайковском продолжается Чемпионат мира по летнему биатлону. Для участия в нем прибыли сотни спортсменов из 25 стран мира. Торжественное открытие состоялось накануне.

Билетов нет - ни на открытие, ни на соревнования. Они были распроданы еще в июле в течение пары недель.

Свое название город Чайковский получил по инициативе жителей, поскольку родина великого композитора - Воткинск - находится всего в 40 км отсюда. Несмотря на такое музыкальное название, город славится традициями спортивными. Именно здесь построили федеральный центр подготовки по зимним видам спорта, который впервые, как и весь Пермский край, принимает Чемпионат мира.

За награды будут бороться сборные двух десятков стран. В российской команде - олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков. Всего среди взрослых спортсменов и юниоров разыграют 10 комплектов медалей. Комментировать летний Чмпионат мира по биатлону будет Дмитрий Губерниев.