Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Дорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в овраг

смотреть видео

тротуатр

Дорога заканчивается пропастью. ЧП произошло накануне в Свердловском районе Перми. По словам очевидцев, в овраг сползла часть тротуара на ул. Курчатова. Местные власти заявили, что ликвидация последствий уже началась. 

Размер провала - примерно 10 на 15 метров, глубина провала - 6-7 метров. Благоустроители натянули вокруг провала сигнальную ленту. 

Дискуссия разгорелась по поводу причины ЧП. По официальной версии - была протечка на водоводе, холодная вода бежала несколько дней, в результате чего тротуар обрушился в речку Данилиху, которая протекает внизу. Жители рассказывают немного скорректированную версию событий - приезжал экскаватор, который начал копать обочину, видимо, для того чтобы отвести воду, котрая текла дальше по тротуару. Но что-то пошло не так, и тротуар с частью дамбы обрушился в Данилиху.

Восстановить пешеходную дорожку обещают через 2-3 дня.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 24.08.2017 в 16:46 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Пермь отметила День воинской славы России

В Перми открыли спортплощадку для инвалидов-колясочников

«Всё по закону»: Многодетную семью выселяют из дома

Закрывать номера теперь бесполезно

В развитие Чернушинского района вложено более 640 млн рублей

Директор УК обвиняется в присвоении 59 млн рублей

«Авиадвигатель» провел День открытых дверей

Чемпионат мира по летнему биатлону: Будем болеть за наших!

«Флаэртиане» нужны добровольцы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Обратите внимание

в Перми

Пресс-версия: обзор печатных изданий

О чем пишут местные газеты?
смотреть видео читать24.08.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Общество

Дорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в овраг

В овраг сползла часть тротуара на ул. Курчатова в Свердловском районе Перми.
смотреть видео читать24.08.2017 в 16:46
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Первым заместителем главы администрации города Перми назначен Виктор Агеев.
читать24.08.2017 в 16:31
Метки: в Перми, Власть

Друг друга тяготы носите...

В Перми открыли памятник Святой Преподобномученице Елисавете Феодоровне.
читать24.08.2017 в 16:06
Метки: в Перми, Культура, Общество

Светила образования соберутся на августовский педсовет

В краевом педсовете примут участие порядка 1000 человек.
читать24.08.2017 в 15:33
Метки: в Перми, Общество

в России

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
читать24.08.2017 в 15:13
Метки: в Пермском крае, в России

Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства

Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.
читать23.08.2017 в 12:45
Метки: в России, в Пермском крае, Здоровье

Ажиотаж на пустом месте? Пенсионеры «атакуют» ПФР

Актуальный вопрос - кому положен перерасчёт пенсии за декретные отпуска?
смотреть видео читать23.08.2017 в 11:15
Метки: в Перми, в России, Общество

Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?

Чемпионы России отдуваются за целую эпоху «не до конца чистых на руку» старожил отечественной Королевы спорта.
смотреть видео читать21.08.2017 в 16:09
Метки: в Пермском крае, в России, Спорт, Общество

Кубковый успех российских асов

В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».
смотреть видео читать20.08.2017 в 14:05
Метки: в Перми, в России, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Пресс-версия: обзор печатных изданийПресс-версия: обзор печатных изданий

Дорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в оврагДорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в овраг

Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностейВиктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Друг друга тяготы носите...Друг друга тяготы носите...

Гостей Чемпионата мира будут удивлять Прикамской кухнейГостей Чемпионата мира будут удивлять Прикамской кухней

Светила образования соберутся на августовский педсоветСветила образования соберутся на августовский педсовет

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

Пермь отметила День воинской славы РоссииПермь отметила День воинской славы России

В Крайизбиркоме обсудили принципы журналистской этикиВ Крайизбиркоме обсудили принципы журналистской этики

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Ильинский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Ильинский район

В Перми открыли спортплощадку для инвалидов-колясочниковВ Перми открыли спортплощадку для инвалидов-колясочников

«Всё по закону»: Многодетную семью выселяют из дома«Всё по закону»: Многодетную семью выселяют из дома

Это неправильный медЭто неправильный мед

Подозрительные фрукты продавали в КраснокамскеПодозрительные фрукты продавали в Краснокамске

Выборы губернатора будут транслироваться в ИнтернетВыборы губернатора будут транслироваться в Интернет

Закрывать номера теперь бесполезноЗакрывать номера теперь бесполезно

Гаишник получил взятку асфальтовой крошкойГаишник получил взятку асфальтовой крошкой

В развитие Чернушинского района вложено более 640 млн рублейВ развитие Чернушинского района вложено более 640 млн рублей

Директор УК обвиняется в присвоении 59 млн рублейДиректор УК обвиняется в присвоении 59 млн рублей

«Авиадвигатель» провел День открытых дверей«Авиадвигатель» провел День открытых дверей

Чемпионат мира по летнему биатлону: Будем болеть за наших!Чемпионат мира по летнему биатлону: Будем болеть за наших!

Пульс города. Выпуск 23.08.2017Пульс города. Выпуск 23.08.2017

Бойцы из Добрянки похоронены в ВенеБойцы из Добрянки похоронены в Вене

«Флаэртиане» нужны добровольцы«Флаэртиане» нужны добровольцы

Пермский ТЮЗ готовит премьеру по «Хроникам Нарнии»Пермский ТЮЗ готовит премьеру по «Хроникам Нарнии»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru