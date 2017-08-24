Дорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в овраг

Дорога заканчивается пропастью. ЧП произошло накануне в Свердловском районе Перми. По словам очевидцев, в овраг сползла часть тротуара на ул. Курчатова. Местные власти заявили, что ликвидация последствий уже началась.

Размер провала - примерно 10 на 15 метров, глубина провала - 6-7 метров. Благоустроители натянули вокруг провала сигнальную ленту.

Дискуссия разгорелась по поводу причины ЧП. По официальной версии - была протечка на водоводе, холодная вода бежала несколько дней, в результате чего тротуар обрушился в речку Данилиху, которая протекает внизу. Жители рассказывают немного скорректированную версию событий - приезжал экскаватор, который начал копать обочину, видимо, для того чтобы отвести воду, котрая текла дальше по тротуару. Но что-то пошло не так, и тротуар с частью дамбы обрушился в Данилиху.

Восстановить пешеходную дорожку обещают через 2-3 дня.