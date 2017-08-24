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Пермь отметила День воинской славы России

День воинской славы

В Перми у монумента «Героям фронта и тыла» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню воинской славы России в память о разгроме советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В ней приняли участие представители краевой и городской властей, ветеранские организации, трудовые коллективы предприятий города. Сражение под Курском занимает в Великой Отечественной войне особое место. Оно продолжалось 50 дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943. Бои носили крайне ожесточенный характер и имели грандиозный размах. С невиданной стойкостью и мужеством наши войска встретили лавины танков и пехоты врага. В результате перешли в контрнаступление, освободили Орёл, Белгород, а затем и Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской огненной дуге.

За мужество и героизм свыше 100 тысяч советских воинов-участников битвы на Огненной дуге были награждены орденами и медалями. Для прикамцев эта дата памятна также тем, что в Курской Дуге получила боевое крещение 243 Пермская добровольческая танковая бригада. В решающий момент Великой Отечественной войны бригада была сформирована по инициативе и на средства простых уральцев. В Перми у памятника «Героям фронта и тыла» в проведении памятной акции помогали добровольцы - ребята из студотрядов раздавали пермякам георгиевские ленточки и цветы.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.08.2017 в 14:57 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми открыли спортплощадку для инвалидов-колясочников

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