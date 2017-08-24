В Перми открыли спортплощадку для инвалидов-колясочников
В Черняевском лесу появилась спортплощадка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый объект оборудован тренажерным комплексом, специальными качелями для колясочников и лавочками. Площадка находится в 600 метрах по аллее, ведущей от пересечения Шоссе космонавтов и улицы Братьев Игнатовых. Вход для инвалидов-колясочников от остановки «Больничный городок» оборудован пандусами. Сам тренажерный комплекс для занятий людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в креслах-колясках включает вертикальную тягу, рули и велосипед. Специальные спортивные конструкции предназначены для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц груди, развития координации движения и разминки мышц рук и ног. Качели, оборудованные пандусом, предназначены реабилитационно-восстановительных занятий после получения травмы опорно-двигательного аппарата. На первой подобной площадке на территории города Перми теперь могут заниматься как дети, так и взрослые.
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