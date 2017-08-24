Директор УК обвиняется в присвоении 59 млн рублей

В Мотовилихинском суде Перми начали оглашать приговор руководителю управляющей компании «Лидер Плюс» Юрию Крутых. По версии следствия, он похитил 59 миллионов рублей из тех денег, которые жители заплатили за коммунальные услуги. Как предполагается, бизнесмен обналичивал поступления от квартплаты в течение 4 лет. Более того, рассылались так называемые «двойные» квитанции.

Юрий Крутых не согласен с обвинением: "Я буду бороться до конца, до верхов дойду, до суда по правам человека дойду. Надо будет – я буду бороться всю жизнь. Я знаю, что я прав, что я никого и ничего не огорчал, не воровал".