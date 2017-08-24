«Авиадвигатель» провел День открытых дверей

Увидеть секретное производство своими глазами и потрогать новейшие изобретения собственными руками. Все это можно было сделать во время дня открытых дверей на предприятии «Авиадвигатель». В частности, посетителям показали тот самый суперсовременный двигатель, который еще только планируют устанавливать на российские самолеты. На чем скоро будут летать?

Дети с интересом разглядывают лопатки, трубки, провода. Когда еще удастся рассмотреть в деталях сложнейшее изобретение человечества – авиадвигатель. А здесь их сразу два. Пермской разработки. Один – ПД-14, который в этом году выставлялся на международном авиасалоне МАКС. Второй двигатель - ПС-90А2, такие поднимают в небо самолет ТУ-204СМ, который снимался в фильме «Экипаж» с Владимиром Машковым и Данилой Козловским. Предприятие «Авиадвигатель» раскрывает почти все секреты. Сегодня - день открытых дверей. Пускают в цеха. Популярнее всего - участок лазерной наплавки.

Полторы тысячи человек посетили конструкторское бюро «Авиадвигатель». В основном это родственники и друзья сотрудников предприятия.

Татьяна Снитко, заместитель управляющего директора - директор по работе с персоналом АО «ОДК-Авиадвигатель», рассказывает: "Пусть они увидят, что им есть чем гордиться, членами своих семей, пусть дети увидят, как работают мамы и папы, может быть, в будущем они свою жизнь тоже свяжут с «Авиадвигателем». Вообще у нас в этот день особая атмосфера".

Останавливаются все дела, для гостей в буфеты привозят увеличенную порцию мороженого. День открытых дверей проводится далеко не каждый год, в 2017 этот день приурочен к столетию конструктора Павла Соловьева. В мини-музее воссоздана атмосфера конструкторского бюро времен Павла Соловьева. Много личных вещей. К примеру, трехколесный велосипед. По легенде, он сконструировал его сам для передвижения по территории предприятия.

Возможно, кто-то из детей, вдохновившись сегодняшним днем в «Авиадвигателе», станет инженером и через 50 лет вскроет заложенную недавно капсулу времени с посланием к конструкторам будущего.