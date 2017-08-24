Чемпионат мира по летнему биатлону: Будем болеть за наших!

В Чайковском прошла торжественная церемония открытия Чемпионата мира по летнему биатлону. На состязание съехались участники из 25 стран.

Открытие было красочным. Началось театрализованным прологом, в котором не обошли вниманием тему Пермского периода. Случился небольшой казус – что-то загорелось за сценой. Но буквально за 2 минуты пожарные все потушили. Антону Шипулину, олимпийскому чемпиону, это даже понравилось, он подумал, что это часть шоу.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону, отмечает: "Все отлично. Такого приема мы давно не видели. Россия, а тем более Чайковский, должны гордиться, что проводятся такого уровня мероприятия. И даже вот так сегодня, никто не ожидал, выехала машина. Я думаю, это тоже было частью шоу. Я доволен, что зрители все поняли и поддержали. Это значит только одно – что все с хорошим настроением перед Чемпионатом мира, и очень сплоченный народ, который готов к любым неожиданностям и готов поддержать в любом состоянии".

Продолжится все световым шоу фонтанов. Установлен экран, откуда пермяки и все желающие, кому билетов не досталось, смогут болеть за наших и наблюдать соревнования. Билеты закончились уже в июле. Такие старты Чайковский и весь Пермский край принимает впервые – это Чемпионат мира по летнему биатлону с участием наших звезд.

Первую официальную тренировку ожидают 24 августа. Состязания начнутся 25 августа со смешанной эстафеты, затем спринт и гонка преследования. Будем болеть за наших.