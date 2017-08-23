«Флаэртиане» нужны добровольцы

Организаторы международного кинофестиваля «Флаэртиана» объявили набор волонтеров. Подать заявку на официальном сайте фестиваля могут все желающие молодые люди. Опыт в аналогичной должности не требуется, а вот знание иностранных языков приветствуется, также доброволец должен быть коммуникабельным, ответственным, уметь ориентироваться в нестандартных ситуациях, не должен иметь вредных привычек. В обязанности волонтеров на кинофестивале входит встреча и сопровождение гостей, помощь на площадках, в службе аккредитации и пресс-службе. "Флаэртиана" в этом году пройдет в Перми с 15 по 21 сентября. Фестиваль посетят режиссёры, продюсеры, журналисты из разных городов России и стран мира.