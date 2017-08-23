Пермский ТЮЗ готовит премьеру по «Хроникам Нарнии»

Новый 54 сезон откроет Пермский театр юного зрителя. На днях артисты встретились после летнего отпуска, обсудили планы на предстоящий творческий год, познакомились с новыми коллегами и приступили к репетиции премьерной сказки «Лев, колдунья и платяной шкаф» по повести Клайва Льюиса из цикла «Хроники Нарнии».

Как всегда, с шутками и хорошим настроением Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского театра юного зрителя, встречает своих подопечных артистов после летнего отпуска. Вручив цветы и подарки именинникам, новым сотрудникам и молодоженам, Михаил Юрьевич переходит к основному обсуждению планов на предстоящий 54 сезон.

Для Татьяны Жарковой, заслуженной артистки РФ, актрисы и режиссера-постановщика, это уже 23 театральный сезон в Пермском ТЮЗе, и каждый раз она выходит на сцену с таким же азартом, как в первый. В июле заслуженная артистка отметила личный юбилей. По этому случаю Михаил Скоморохов сделал подарок как актрисе, так и зрителям – в октябре в театре состоится неделя спектаклей с Татьяной Жарковой. К слову, Татьяна Петровна не только актриса, она еще и заведующая кафедрой режиссуры и мастерства актеров ПГИК, и в этом году два ее выпускника - Александр Королев и Кирилл Лепихин - стали полноправными актерами Пермского театра юного зрителя.

Кирилл Лепихин и Александр Королев уже репетируют свои первые роли в ТЮЗе. 7 сентября вместе с ведущими артистами они сыграют в премьерной сказке «Лев, колдунья и платяной шкаф» по повести Клайва Льюиса из цикла «Хроники Нарнии». Постановкой занимается творческая группа из Великобритании. В конце сентября со спектаклем «Продавец дождя» труппа поедет в Самару на Межрегиональный фестиваль «Волга театральная», а в октябре в репертуар театра возвращается спектакль «Предместье». Также в этом сезоне в ТЮЗе можно будет посмотреть 3 премьеры: «Мертвые души», новогоднюю сказку «Принцесса Осень» по пьесе Виктора Ольшанского и спектакль по произведению Тургенева – какой, в театре пока еще не решили.