Театр «У Моста» открывает юбилейный сезон

Пермские театры готовятся к открытию нового театрального сезона. В каждом как всегда будут удивлять зрителей новыми постановками.

Первым своих зрителей уже по сложившейся традиции встретит пермский театр «У Моста». Здесь 23 августа открывается юбилейный 30 сезон, который обещает быть еще более ярким и неожиданным, чем предыдущий. Сезон открывают уже нашумевшие премьеры театра: музыкальная комедия «Ханума» в режиссуре Сергея Федотова, водевиль «Сваха» московского режиссера Владимира Берзина, «Три сестры» по Чехову, «Палачи» МакДонаха.

В сентябре зрители увидят серию самых популярных постановок по МакДонаху – «Череп из Коннемары», «Сиротливый Запад», «Калека с Инишмана». Спектакли – лауреаты множества зарубежных фестивалей и Национальной премии «Золотая Маска». Далее в программе неизменные хиты прошлых лет: Гоголь, Булгаков, Шекспир, Горький, Достоевский. Кроме этого вернулся в репертуар обновленный «Мандат», с которого в 1988 году началась славная история театра «У Моста».