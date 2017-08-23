Познавательные велопрогулки: история Перми в 12 записках

Познавательные велопрогулки. Сразу в 7 районах краевой столицы школьники старших классов приняли участие в уникальном квесте «Здравствуй, Пермь». Он проходил по сценарий всем известной игры «12 записок». Участникам задавались вопросы, связанные с уникальными или историческими местами. Задача школьников – найти разгадку и максимально быстро, соблюдая все правила дорожного движения, добраться до цели.

В преддверии Дня знаний старшеклассникам и ученикам пермских школ решили напомнить историю родного города Перми. Причем для этого не надо ни учебников, ни тетрадей, ни ручек, а достаточно велосипеда.

Первое задание оказалось одним из самых сложных. Было загадано стихотворение Евгения Евтушенко. Оно есть в Мотовилихе – на здании по улице Уральская, 111а. Догадались не все.

Игра «12 записок» запомнится не только тем, кто знает историю родного края и города Перми, но и любит активно отдыхать. В данном случае на велосипеде. По крайней мере, некоторые из участков организаторы веломарафона запомнят надолго.